عاجل- التعليم تصدر بيانا بشأن التحويلات بين المدارس

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجارى، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجارى. وشددت الوزارة على استمرار التحويل الإلكترونى للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكترونى للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

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