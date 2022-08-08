الضبعة النووية.. صديقة للبيئة 100% (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وتعد محطة الضبعة النووية، نموذجا للمشروعات صديقة البيئة بنسبة 100%، حيث إن المفاعلات الخاصة بها من الجيل الثالث، وتتميز بقدرتها على مقاومة خطأ العامل البشرى، ومقاومة الزلازل.
كما أن المفاعلات لها قدرة على عدم التأثير على البيئة، من خلال حرق كمية كبيرة من الوقود وإخراج نفايات مشعة قليلة، كما يضمن عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة.
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