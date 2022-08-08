محافظ القاهرة يتفقد مشروع «كايرو بايك» ويعلن افتتاحه خلال شهر (صور)

جدة - نرمين السيد - ويقوم مشروع كايرو بايك على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة، وهو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فنى وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الذى تتفرد به محافظة القاهرة يأتى متواكبًا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ (COP27) وتسعى محافظة القاهرة إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحى والصديق للبيئة، وسيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة تساعده على هذا، ىيعانى اصحاب السيارات من وجود مساحة بين وسيلة النقل العامة ومكان ركن السيارة الخاصة يمكن ان يتم تفاديه باستخدام الدراجة لسد المساحة التى تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام مضيفا ان القاهرة تسعى للاستفادة من التجارب العالمية فى مجال النقل خاصة تلك التى تقلل من التلوث.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى خلال شهر عقب استكمال الـ 26 محطة التى تتضمنها تلك المرحلة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء تركيب 5 محطات بميادين عبدالمنعم رياض، والتحرير، والفلكى، ومحمد فريد، وشارع عبدالخالق ثروت.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الجولة كيفية عمل المحطات والطريقة التى سيقوم بها المواطن باستخدام الدراجة عبر تطبيق الموبايل الذى سيحدد له أقرب محطة يمكن من خلالها استقلال الدراجة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قيمة التعريفة للمواطنين ستكون جنيه واحد فى الساعة وبحد أقصى 8 جنيهات فى اليوم، وتبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوى والجامعة 70 قرشا للساعة وبحد أقصى 8 جنيهات فى اليوم، وسعر الاشتراك سيكون 600 جنيه سنويا، وسيتم تخفيضه لـ 400 جنيهة لطلاب الثانوى والجامعة.

وأكد المحافظ القاهرة أنه جار الانتهاء من تنفيذ تطبيق الموبايل (الابليكيشن) الخاص بالمشروع وتعتمد فكرة منظومة مشاركة الدراجات على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع سيتم توفيره بالمركز الرئيسى للمشروع بميدان عبدالمنعم رياض.

والمشروع سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتى والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة فى أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى.

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات فى محطات فى جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة فى مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه فى تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، وعدد من المسؤولين عن تنفيذ المشروع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.