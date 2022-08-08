عاجل- التعليم العالى تعلن موعد بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات والقائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة، ود. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، ود. محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار ونائب المدير التنفيذى للهيئة، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

واستعرض الوزير الغرض من إنشاء الهيئة وأهدافها، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها فى أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا حرص الوزارة على القيام بدور أكثر فعالية فى خدمة المنظومة التعليمية.

وأكد الوزير أن إنشاء جامعات أهلية جديدة، يأتى فى إطار المشروع القومى للتوسع فى إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، موضحا أن هذه الجامعات روعى فى تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، وتعمل وفقا لأحدث النظم العالمية، وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية تسهم فى تحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة فى مجال التعليم العالى حتى عام 2050، ومنها تقديم مستوى تعليم عال على المستوى الأكاديمى والتطبيقى، بما يساهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى العلوم المختلفة، فضلا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمى، تسهم فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

ولفت إلى أنه روعى فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة تمثيل الجامعات الحكومية القائمة، والجامعات الأهلية التى بدأت الدراسة بها، فضلا عن تمثيل الجامعات الأهلية الحديثة المزمع بدء الدراسة بها فى أكتوبر 2022، وممثلين عن عدد من الجهات والوزارات المصرية.

واستعرض د. أيمن عاشور خلال الاجتماع الرؤية المؤسسية الشاملة للهيئة، مشيرا إلى اعتمادها على ثلاثة أبعاد رئيسية هى: البعد الاقتصادى، والبعد الديموجرافى، والبعد الأكاديمى، موضحا أن الهيئة تهدف إلى تقييم مواردها لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والعمل على رفع جدارات جميع العاملين بتلك الجامعات، ودعم الجامعات الأهلية بتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف الواردة بدراسات جدوى كل جامعة.

كما استعرض د. محمد الشرقاوى رؤية الهيئة فى إنشاء جامعات أهلية أو تكنولوجية متطورة تواكب التقدم العلمى فى العالم؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالى فى مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرا أنها ترتكز على عدة محاور، أهمها توفير التمويل اللازم لإنشاء تلك الجامعات، ودعمها فى استثمار مواردها، ورسم الخطط الاستثمارية الموائمة لتحقيق أهدافها، وكذا دورها الهام فى توفير الحزم التمويلية اللازمة لتطوير البرامج الدراسية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وقال د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه سيتم بدء الدراسة بـ 12 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسى الجديد 2022-2023، وهى جامعات: (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، قنا الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية).