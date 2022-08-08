استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث المستفيدون من برنامج التكافل والكرامة أو أولئك الذين تقدموا للحصول على الدعم النقدي دعم تكافل وكرامة 2022 لتقديم شكوى أو الاستفسار عن القبول في البرنامج أو سبب الاستبعاد من برنامج الدعم النقدي لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 4.1 مليون مستفيد من مساعدات التكافل والكرامة النقدية موضحة على موقعها الرسمي أنه تم إبراز رابط لطلب التكافل الوطني والكرامة برقم 2022 مشيرة إلى أن هناك العديد من الخطوات للاستعلام عن الدعم على هذا الرابط:

اتبع الرابط للحصول على طلب التكافل الوطني والكرامة رقم 2022 على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط هنا.

انقر فوق الزر “طلب”.

اكتب الرقم الوطني المكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك.

تظهر النتيجة للطالب على الفور ويمكنه عند الاستفسار عن الدعم المالي عن طريق تحديد البيانات التالية:

يمكنك معرفة الحي والإدارة الاجتماعية التي ينتمي إليها الطالب وكذلك الوحدة الاجتماعية التي تم تسجيله فيها.

يظهر للطالب اسم المواطن ورقم بطاقة المساعدة النقدية سواء أكانت تكافل أو دعم كرامة.

يعرض حالة بطاقة الدعم النقدي للمستفسر ما إذا كان التجميد أو التمكين أو التعطيل.

يتوجه الشخص المتضرر إلى الموقع ويقدم شكواه بالرقم الوطني، ثم يضغط على “تسجيل شكوى”. كما يمكن لمقدم الطلب تحديد نوع الشكوى ثم تحديد عنوان السكن بالتفصيل.

يظهر على الموقع الإلكتروني لمقدم الطلب تلقائيًا إذا كان مقدم الشكوى ممثلاً للأسر المستفيدة من البرنامج.

شروط الاستحقاق على معاش تكافل وكرامة