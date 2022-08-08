انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين : حر شديد ورطوبة عالية والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022، على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف يسود طقس حار في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل.

وأضافت هيئة الأرصاد، إلي استمرار سقوط الأمطار علي فترات متفاوتة على كلا من حلايب وشلاتين والتي سوف تكون رعدية، بالإضافة إلي ارتفاع في نسب الرطوبة خلال ساعات النهار مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 8 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.