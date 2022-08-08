وزيرة الهجرة تصل الدقهلية خلال زيارة في إطار مبادرتي مراكب النجاة وحياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الدقهلية، في زيارة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، لتقديم دعم إلى عدد من الصيادين في قرية بساط كريم الدين، إحدى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، ووفد من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحت مظلة المشروع القومي الكبير حياة كريمة.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأن الحرص على التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إنما يأتي لتعزيز الشراكات والحد من الفقر، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لاستراتيجية الحكومة المصرية في خدمة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مؤكدة أن إطلاق القيادة السياسية للتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، يعزز التعاون لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابعت وزيرة الهجرة أن اختيار قرية بساط كريم الدين، جاء لكونها واحدة من القرى التي تضعها الوزارة ضمن خطط التنمية، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، مشيدة بجهود محافظ الدقهلية وحرصه على تطوير المشروعات وتمكين الشباب، ومثمنة جهود مؤسسة صناع الخير في دعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا.