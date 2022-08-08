عاجل – منافذ الصرف تعلن عن القرار المفرح : إعطاء أصحاب المعاشات أكثر من 20 مليار جنيه

انت الان تتابع خبر عاجل – منافذ الصرف تعلن عن القرار المفرح : إعطاء أصحاب المعاشات أكثر من 20 مليار جنيهوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- واصلت اليوم الأثنين الموافق 8 أغسطس 2022 منافذ الصرف التابعة لبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد القومية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عملية صرف معاشات أغسطس، لأصحاب المعاشات في شتي محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشارت منافذ الصرف أن قوام أصحاب المعاشات في مصر يقدر وفقاً لأخر تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بـ10 ملايين، و825 ألفًا و163 قائم بالصرف مستفيد ويحصلون شهرياً على أكثر من 20 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

وتطبق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد داخل منافذ الصرف وذلك للحفاظ على سلامة أوراح أصحاب المعاشات بالإضافة إلي الحد من حدوث أي تكدس أوتزاحم أثناء الصرف وحصولهم على مستحقاتهم الشهرية بكل سهولة ويسر.