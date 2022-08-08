محافظ بورسعيد يناقش استعدادات تنظيم بطولة الجمهورية للشركات

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لبحث ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد، لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات، والتى تنطلق بداية الشهر المقبل وتحمل اسم الراحل الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات.





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات وممثل مديرية الأمن ورؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد ومديرى مديريات (الشباب والرياضة، الصحة، التربية والتعليم التموين، الثقافة)، المرور، الحماية المدنية، الإسعاف، جهات المرافق (كهرباء – مياه)، الإنقاذ والطوارئ، ممثلى القرى السياحية - منسقى البطولة.

وبدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد العام للشركات، واستعرض محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية كل الترتيبات والاستعدادات لتنظيم البطولة والخروج بها بشكل مشرف، يتماشى مع التطور غير المسبوق على أرض بورسعيد فى كل القطاعات، مشددا على الاستعداد الجيد لاستقبال البطولة والتنسيق بين كل الجهات المختصة بالإعداد والتنظيم.



وأوضح محافظ بورسعيد أن القطاع الرياضى شهد تطورا كبيرا خلال الٱونة الأخيرة، واستقبلت محافظة بورسعيد العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت فى تنظيمها على أعلى مستوى، وذلك نظرا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشٱت الرياضية وتزويدها بأحدث الاجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

ووجه عادل الغضبان رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات البطولة، والتى تضم أكثر من 22 ألف لاعب من جميع أنحاء الجمهورية، وأكد ضرورة الاهتمام بتطوير وتجميل كل الطرق ومضاعفة أعمال النظافة العامة والحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية لاستقبال الزائرين، وتوفير كل سبل الراحة لهم، مؤكدا أن المحافظة توفر كل الإمكانيات لإنجاح البطولة وخروجها بشكل مشرف.