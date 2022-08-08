انت الان تتابع خبر بـ1300 جنيه بس للمتر – الإسكان تعلن عن طرح أراضي في هذه المحافظة- روح اشتري والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، عن طرح أراضي جديدة في نطاق محافظة بورسعيد للحجز بنظام التسليم الفوري.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الأراضي التي تم صرحها هي للاستثمار فقط والتي تتضمن عدد من الشروط منها ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع المسموح به يتكون من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع لا تتجاوز 3 سنوات فقط.

وأشارت الوزارة أن هذه الأراضي مقسمة إلي قطعة أرض تبلغ مساحتها 11 فدان وتتواجد في منطقة ” سلام مصر” وتبلغ مساحة المتر 1300 جنيه مصرياً، وقطعة أخري قطعة بمساحة 14.7 فدان بنفس السعر وفي نفس المنطقة.