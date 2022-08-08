انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة التضامن تصدر تقرير يحمل الخير كله لأصحاب المعاشات : زيادة أكثر من 150 ألف والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، تقريراً هام صباح اليوم الأثنين الموافق 8 أغسطس 2022، يخص كافة أصحاب المعاشات في شتي بقاع جمهورية مصر العربية.

وأوضح تقرير وزارة التضامن أن قوام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم شهد حالة من الزيادة خلال الفترة بين شهري يوليو الماضي وأغسطس الحالي بمقدار أكثر من 150 ألف قائم بالصرف ومستفيد حيث كان يبلغ عددهم الشهر المنصرم 10 ملايين و660 ألفًا مواطن، بينما وصل عددهم في الشهر الحالي إلي بـ10 ملايين، و825 ألفًا و163 مستحقًا.

وأضاف تقرير الوزارة أن هناك انخفاض عدد المنافذ المخصصة لصرف المعاشات في جميع محافظات الجمهورية حيث بلغ عددها 18 ألفًا خلال أغسطس الحالي، مُقارنةً بـ18 ألفًا و875 منفذًا حتى يوليو الماضي.