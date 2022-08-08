انت الان تتابع خبر لمدة يوم كامل الحنفية مش شغالة – قطع مياة الشرب عن هذه الأماكن بـ”بني سويف” والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في بني سويف أنه عن قطع مياه الشرب اليوم الأثنين الموافق 7 أغسطس 2022 عن مركز ناصر والقري التابعة له.

وأوضحت مياه شرب بني سويف، أنه قطع المياه لمدة 24 ساعة كاملة بداية من الساعة 8 من مساء اليوم الاثنين الموافق 8-8-2022 وحتي الساعة 8 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9-8-2022 بسبب أعمال أعمال صيانة بخط طرد ٨٠٠ مم لمحطة رفع ناصر الرئيسية بمركز ناصر.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.