انت الان تتابع خبر قطع مياه الشرب عن هذه المناطق ببني سويف اليوم.. اعرفوهم والحقوا خزنوا كفايتكم والان مع التفاصيل

قطع مياه الشرب عن هذه المناطق ببني سويف اليوم

أسباب قطع مياه الشرب في بني سويف

رياض -احمد صلاح- قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، بالإعلان عن قطع المياه في العديد من المناطق، والإعلان عنها لجميع المواطنين حتى يقومون بتخزين كفايتهم من المياه أثنا فترة القطع، وهذا حتى لا تتوقف مصالحهم بسبب القطع.وسوف تقطع مياه الشرب في بني سويف بالتحديد عن مركز ناصر وتوابعه اليوم الاثنين، وجاء هذا في بيان خاص بالشركة وهذا يكون اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 إلى الساعة الـ 8 مساء يوم الثلاثاء 9 أغسطس 9 أغسطس لمدة 24 ساعة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، والسبب وراء قطع المياه القيام ببعض الأعمال الخاصة بالصيانة بخط طرد 800 مم إلي محطة رفع ناصر الرئيسية في مركز ناصر، وأهابت الشركة في بني سويف بجميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستفيات بضرورة تدبير جميع احتياجاتهم من المياه أثناء هذه الفترة، وتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المتأثرة عند الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.