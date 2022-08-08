انت الان تتابع خبر عاجل بشأن عمرة 1444.. السياحة تكشف موعد أولى الرحلات وعدد التأشيرات المتوقعة والان مع التفاصيل

عاجل بشأن عمرة 1444 والتأشيرات وموعدها

تقديم 500 ألف تأشيرة

رياض -احمد صلاح- قام أحد المصادر في وزارة السياحة والآثار بالكشف أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة إلى الوزارة، ويتم عقد الأسبوع القادم اجتماعات مكثفة لوضع الآليات الخاصة بالعمل لموسم العمرة 1444 هجرية.وأعلن المصدر أن الاجتماع يعمل على مناقشة آليات وضوابط موسم العمرة الجديد، وعدد التأشيرات ومقترحات شركات السياحة بخصوص الموسم، وغيرها من التفاصيل، وتم استعراض من خلال مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي تقريراً بخصوص ضوابط ومحددات موسم العمرة 1444 هجرية، والموافقة على اتخاذ وزارة السياحة إجراءات تسجيل الشركات لبدء موسم العمرة بدءاً من أول أكتوبر القادم

ومن ناحيتهم طالب العديد من أصحاب شركات السياحة الدينية، ومن أبرزها ما يلي: