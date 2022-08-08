انت الان تتابع خبر عاجل بشأن عمرة 1444.. السياحة تكشف موعد أولى الرحلات وعدد التأشيرات المتوقعة والان مع التفاصيل
رياض -احمد صلاح- قام أحد المصادر في وزارة السياحة والآثار بالكشف أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة إلى الوزارة، ويتم عقد الأسبوع القادم اجتماعات مكثفة لوضع الآليات الخاصة بالعمل لموسم العمرة 1444 هجرية.
عاجل بشأن عمرة 1444 والتأشيرات وموعدهاوأعلن المصدر أن الاجتماع يعمل على مناقشة آليات وضوابط موسم العمرة الجديد، وعدد التأشيرات ومقترحات شركات السياحة بخصوص الموسم، وغيرها من التفاصيل، وتم استعراض من خلال مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي تقريراً بخصوص ضوابط ومحددات موسم العمرة 1444 هجرية، والموافقة على اتخاذ وزارة السياحة إجراءات تسجيل الشركات لبدء موسم العمرة بدءاً من أول أكتوبر القادم
تقديم 500 ألف تأشيرة
ومن ناحيتهم طالب العديد من أصحاب شركات السياحة الدينية، ومن أبرزها ما يلي:
- يتم العمل على العمرة 6 أشهر ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات.
- وأيضاً عدم زيادة خطاب الضمان على شركات السياحة لـ 300 ألف جنيه.
- ورفع السقف الخاص بالعدد للمعتمرين عن 500 ألف تأشيرة للحفاظ على الموسم، وأيضاً عدم هروب المعتمرين لطرق أخرى أرخص وأقل بما يؤدي لضمان موسم العمرة.
- ولابد أن يتم السيطرة على منع تداول التأشيرات والقضاء على السماسرة.
- ويتم الإنتهاء من الضوابط التي تنظم العمرة خاصة عند إعداد التأشيرات.
- وأهمية ثبات الضوابط التي تنظم العمرة وأيضاً عدم تغييرها كل عام.