انت الان تتابع خبر شروط أقسام كلية الأداب جامعة القاهرة.. تعرفوا عليها عشان تقدموا فيها بسرعة والان مع التفاصيل

أقسام كلية الأداب جامعة القاهرة

رياض -احمد صلاح- يريد جميع طلاب الثانوية العامة قبل التقديم في كلية الأداب بجامعة القاهرة للعام الجامعي الجديد 2022/2023 معرفة الشروط الخاصة بالتقديم فيها، وأيضاً أقسامها التي تعتبر من أبرز الأشياء التي تهم جميع الطلاب.

وتشمل كلية الآداب على أقسام ما يلي “اللغة العربية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللعة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، اللغة اليونانية الحديثة، اللغة اليابانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الصينية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، اللغة الروسية وآدابها، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، الاجتماع، المكتبات والوثائق والمعلومات”.

شروط أقسام كلية الأداب جامعة القاهرة

وكشفت كلية الآداب عن شروط الإلتحاق بالكلية والأعداد المقترحة للقبول في العام الجامعي 2022، وأيضاً الشعب التي تقبلها الكلية بجانب الشروط الخاصة بقبول طلاب وافدين إليها.