الرئيس الأمريكي يُوَجِّه الشكر للرئيس السيسي على دوره في وقف إطلاق النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - وجَّه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا مركزيًا في الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية.

وقال الرئيس بايدن - في بيان بُث على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض صباح اليوم الاثنين - إن التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة تُعتبر مأساة، وتدعم الإدارة الأمريكية إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في جميع هذه التقارير، كما تدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال.

وأضاف بايدن: "يستحق كل من الفلسطينيين والإسرائيليين العيش في أمان وأمن، والتمتع بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية، وستظل إدارتي مشاركة في دعم هذه الرؤية وتنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".