تفاصيل بروتوكول القومية للاستشعار من بعد والقومى لبحوث الإسكان

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد، حول توقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، برئاسة الدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك بمقر المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.





ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة بأن التقرير المقدم لوزير التعليم العالى، أشار إلى أن البروتوكول تم توقيعه بهدف الاستفادة من جهود الهيئة القومية للاستشعار من البُعد فى تحقيق متطلبات المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وفقًا لأولويات التنمية العمرانية فى مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التكامل بين مؤسساتها، وتسخير البحث العلمى ممثلاً فى الهيئة القومية للاستشعار من البُعد لخدمة المشروعات التى يُنفذها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، مؤكدًا أن التعاون يأتى تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن البروتوكول يتضمن عددًا من البنود، منها إجراء الدراسات الجيوتقنية لتحديد أفضل المواقع للمشروعات التنموية المختلفة، وتصميم أعمال الحماية من المخاطر الجيولوجية، والهندسية، والطبيعية، واختيار مواقع مواد البناء المُناسبة فى التجمعات العمرانية الجديدة، بالاستعانة بتطبيقات الاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، واستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد فى تقييم المخاطر الطبيعية (السيول، الانزلاقات الصخرية، الهبوط الأرضى، زحف الكثبان الرملية)، واقتراح سبل الحماية الملائمة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن بنود البروتوكول تتضمن أيضًا دراسة الآثار المترتبة على استخدامات الأراضى، وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى دراسات اختيار مواقع المشروعات العمرانية، وإجراء التقييم البيئى لتلك المواقع، وعلاقاتها بالموارد الطبيعية، مثل: (محطات الطاقة الجديدة، محطات تحلية المياه، محطات الصرف الصحى، المناطق الصناعية)، ودراسة أنسب مسارات للطرق والمرافق، وتطوير وتحديث نظم قواعد البيانات والمعلومات الجغرافية (GIS) لتصنيف وفهرسة البيانات الخام والمعالجة، وذلك لسهولة الاستفادة منها فى خدمة البرامج التنموية المختلفة بالدولة، وإنشاء قواعد بيانات للمدن وتحديد الأحوزة العمرانية، ودراسة الموارد الطبيعية من المياه الجوفية والسطحية والخامات المعدنية، والمواد المحجرية، واستخدام الليزر الأرضى فى توثيق المبانى الأثرية، والأحياء العشوائية، وتحديث تصنيفات الصخور فى الصحارى المصرية، باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية.