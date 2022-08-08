وزير الرى يعلن بدء تنفيذ قناطر ديروط الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.





وقال الدكتور عبد العاطى إن الدولة تبذل جهودا ضخمة فى مختلف المحافظات وخصوصا محافظات الوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليا، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى أنه يجرى العمل على تنفيذ 368 مشروعا بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2803 كيلومتر بتكلفة 10.10 مليار جنيه وجار تأهيل ترع بأطوال 1776 كيلومتر بتكلفة 6.40 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بخلاف 1216 كيلومتر جارى الطرح والترسية لها بقيمة حوالى 4 مليار جنيه، بالإضافة لاعمال تطوير الرى وتأهيل المساقى بقيمة 424 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالى 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد، كما يجرى تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتأهيل محطات الرفع بقيمة 621 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول بقيمة 371 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال حفر للآبار الإستكشافية والإنتاجية وشبكات الرى والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة 757 مليون جنيه، وتنغيذ أعمال للصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 358 مليون جنيه، فضلا عن أعمال حماية جوانب نهر النيل بقيمة 17 مليون جنيه، بالإضافة للأعمال المساحية التى تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى.. فقد تم إزالة ما يقرب من 24 ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى 2.40 مليون متر مربع حتى تاريخه.

وسبق للوزارة إنشاء المركز الثقافى الإفريقى بأسوان والذى يضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.