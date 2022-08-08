نجاح وساطة مصر لوقف إطلاق النار فى غزة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" نجاح جهود الوساطة المصرية فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى قطاع غزة، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس، بعدما أعلنت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية قبولهما اتفاق الهدنة.

وأفاد مصدر مسؤول بأنه فى إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع جميع الأطراف لاحتواء التصعيد الحالى، وفى ضوء تلك الاتصالات دعت مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 11.5 مساء أمس بتوقيت فلسطين.

وأضاف المصدر أن مصر تبذل جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد، فى بيان، أن الهدنة التى تم التوصل إليها بوساطة مصرية دخلت حيز التنفيذ مساء أمس، وأوضح البيان أن إسرائيل تشكر مصر على الجهود التى بذلتها، وفى حال خرق وقف إطلاق النار، فإنها تحتفظ بحقها فى الرد بقوة..كما أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية موافقتها أمس على اتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة مصرية.

وقال محمد الهندى رئيس الدائرة السياسية فى حركة الجهاد، فى بيان، إنه تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصرى لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين باسم السعدى وخليل عواودة، وأضاف أن الاتفاق يتضمن كذلك تقديم تسهيلات عاجلة إلى قطاع غزة، بما فى ذلك إعادة فتح المعابر والسماح بتقديم مساعدات إنسانية للسكان.

ورحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) بالجهود الحثيثة التى بذلتها مصر والتى أدت إلى وقف العدوان على المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وثمن الرئيس الفلسطينى وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصلة فى نصرة الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، معتبرا أن هذه الجهود تسهم فى تهدئة الأمور ورفع المعاناة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى نتيجة هذا العدوان سواء فى القدس أو غزة أو فى باقى الأراضى الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة فى غزة قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء غارات إسرائيل لليوم الثالث إلى 43، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، فى حين بلغ عدد المصابين أكثر من 311 آخرين.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما فى ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر إلى المنظومة المتكاملة للطاقة، لمواكبة التطور العالمى بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية.

وأشار إلى الاهتمام العالمى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر، بوصفه مصدرا واعدا للطاقة، مع العمل على توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائى التى تعتبر عماد هذه الصناعة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة إستراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية.

وتم عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، فى إطار إستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول 2035، وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح، تم استعراض جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح، لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى المناطق التى تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبالاشتراك بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذى بشأن تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية، خاصة استصلاح الأراضى فى سيناء، وجنوب الوادى والدلتا الجديدة، وما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التى تستخدم فى الزراعة واستصلاح الأراضى.

ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية، فى ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية.

كما اطلع الرئيس على مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية، وكل من اليونان وقبرص.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الإستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

وأشاد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو بدور مصر المؤثر والفاعل فى كل القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وتوقيع البروتوكول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة والملحق العسكرى البوركينى بالقاهرة.