أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأوكازيون الصيفى التصفية الموسمية الثانية، ولمدة شهر.

القاهرة

تبدأ فعاليات التصفيات النهائية لمنافسات "المشروع الوطنى للقراءة" فى دورته الثانية، تحت رعاية مؤسسة البحث العلمى "مصر - دبى"، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

القاهرة

ينظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين فى الموسم السادس لمشروع تحدى القراءة العربى، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، وسارة النعيمى مدير مكتب مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على رأس اللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات، وعدد من علماء وقيادات الأزهر ومعلميه وطلابه.

الجيزة

تنفذ وزارة الأوقاف الدورة التثقيفية الـ11 بعد المائة فى التوعية الأسرية والسكانية، بالمركز الثقافى بمسجد الاستقامة بمديرية أوقاف الجيزة، لمدة يومين.

القاهرة

يتفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، عددًا من محطات مشروع "كايرو بايك" التى تم تركيبها بوسط المدينة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع، يبدأها بمحطة "كايرو بايك" بميدان التحرير.

القاهرة

يشارك الفنان الكبير على الحجار فى العرض الغنائى الاستعراضى "يعيش المسرح"، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، فى حفل ختام الدورة الـ15 من المهرجان القومى للمسرح المصرى.

القاهرة

يستضيف بيت المعمار المصرى بدرب اللبانة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية الإعلامى محمود التميمى فى "صالون العمارة والسينما"، بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنوانى"، ليتحدث حول فيلم "حياة أو موت"، ضمن سلسلة محاضرات "أرواح فى المدينة"، وذلك فى الساعة السادسة مساءً.

الإسماعيلية

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى وديًا مع بورفؤاد، على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار استعداداته لمواجهة الاتحاد، ضمن منافسات الدورى الممتاز.

بيروت

تبدأ جميع البنوك العاملة فى لبنان إضرابًا عن العمل، على أن تقرر الجمعية العمومية للمصارف التى تنعقد بعد غدٍ الأربعاء الموقف الذى تراه مناسبًا فى هذا الشأن.

بكين

يبدأ وزير الخارجية الكورى الجنوبى بارك جين زيارة إلى بكين؛ لإجراء محادثات مع نظيره الصينى وانغ يى.