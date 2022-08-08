حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 9-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: تعيش يوماً من الانفتاح والصداقة العارمة، ويشاطرك بعضهم الآراء والمثاليات والنظرة إلى الأمور

عاطفياً: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقاً مواقف أكثر صعوبة وعجزاً عن المواجهة في الأمور الكبيرة

صحياً: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض الانفعالات

عاطفياً: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة فهي لن تتكرر ثانية في المدى المنظور

صحياً: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية

عاطفياً: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد

صحياً: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: يوم جيّد وواعد مهنياً تحصد فيه الدعم والتأييد، وتلتقي شخصاً جذاباً يكون له أثر إيجابي في مهنتك

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام

صحياً: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلاً

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: يوم جيد جدا على مختلف المستويات لذلك كن متمسكاً بوجهة نظرك، ولا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

عاطفياً: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيلها

صحياً: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: : يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة

عاطفياً: تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك، بفضل الإرادة الصلبة والقدرة المدهشة على المثابرة والتفكير السليم والواعي

صحياً: خفف من التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة في سهراتك، وحاول أن تكون معتدلاً

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: تجتاز العقبات وتكون سعيداً بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار

عاطفياً: تبدو الأفكار واضحة وتكون قادراًعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية

صحياً: إذا أردت أن تكتسب سمرة لا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس لأن بشرتك حساسة جداً

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا توقع عقداً ولا تسافر وكن واعياً لكل ما يدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من نجاحك يخططون لأمر ما

عاطفياً: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به

صحياً: دقق جيداً في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع

عاطفياً: في الجو مصالحة أو لقاء أوعودة الى حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن، فتنتعش مجدداً وتقدم على خطوات مهمة جداً

صحياً: خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسراً للعبور إلى مرحلة أخرى تغير مجرى حياتك

عاطفياً: إذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك فعليك إيجاد البدائل سريعاً وهي متوافرة أمامك قبل الوصول إلى طريق مسدود

صحياً: حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئاً ومتروياً ومتماسكاً هذا اليوم

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: عليك أن تكون حذراً في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك

عاطفياً: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصاً أن أفقها غير واضح

صحياً: تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: فرص لإستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك

عاطفياً: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة

صحياً: إحمِ مصالحك من فورات الغضب وحاول ألاّ تتشاجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة أو وعكة صحيّة أو تراجعاً كبيراً في الحظ.