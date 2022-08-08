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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 9-8-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: تعيش يوماً من الانفتاح والصداقة العارمة، ويشاطرك بعضهم الآراء والمثاليات والنظرة إلى الأمور

عاطفياً: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقاً مواقف أكثر صعوبة وعجزاً عن المواجهة في الأمور الكبيرة

صحياً: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض الانفعالات

عاطفياً: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة فهي لن تتكرر ثانية في المدى المنظور

صحياً: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية

عاطفياً: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد

صحياً: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: يوم جيّد وواعد مهنياً تحصد فيه الدعم والتأييد، وتلتقي شخصاً جذاباً يكون له أثر إيجابي في مهنتك

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام

صحياً: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلاً

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: يوم جيد جدا على مختلف المستويات لذلك كن متمسكاً بوجهة نظرك، ولا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

عاطفياً: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيلها

صحياً: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: : يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة

عاطفياً: تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك، بفضل الإرادة الصلبة والقدرة المدهشة على المثابرة والتفكير السليم والواعي

صحياً: خفف من التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة في سهراتك، وحاول أن تكون معتدلاً

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: تجتاز العقبات وتكون سعيداً بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار

عاطفياً: تبدو الأفكار واضحة وتكون قادراًعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية

صحياً: إذا أردت أن تكتسب سمرة لا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس لأن بشرتك حساسة جداً

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا توقع عقداً ولا تسافر وكن واعياً لكل ما يدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من نجاحك يخططون لأمر ما

عاطفياً: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به

صحياً: دقق جيداً في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع

عاطفياً: في الجو مصالحة أو لقاء أوعودة الى حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن، فتنتعش مجدداً وتقدم على خطوات مهمة جداً

صحياً: خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسراً للعبور إلى مرحلة أخرى تغير مجرى حياتك

عاطفياً: إذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك فعليك إيجاد البدائل سريعاً وهي متوافرة أمامك قبل الوصول إلى طريق مسدود

صحياً: حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئاً ومتروياً ومتماسكاً هذا اليوم

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: عليك أن تكون حذراً في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك

عاطفياً: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصاً أن أفقها غير واضح

صحياً: تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9-8-2022

مهنياً: فرص لإستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك

عاطفياً: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة

صحياً: إحمِ مصالحك من فورات الغضب وحاول ألاّ تتشاجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة أو وعكة صحيّة أو تراجعاً كبيراً في الحظ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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