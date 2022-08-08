محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية العامة بالمحافظة لتهنئتهم

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أوائل الثانوية العامة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالمحافظة، وذلك من خلال زيارة منزلهم، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.





وأعرب رحمي، خلال الزيارة عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب، مشيرا إلى أنهم مصدر فخر لأولياء أمورهم وللمحافظة كلها، مؤكداً أن العمل والاجتهاد والقرب من الله لابد من أن يكلل بالنجاح والتميز، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم الجامعية، كما قدم التهنئة لآبائهم شركاء النجاح والتفوق. يذكر أن محافظة الغربية قد حصلت على أربع مراكز متقدمة فى شعبة العلمى بقسميها الرياضة والعلوم، حيث حصل الطالب أحمد سامى محمود السيد الهيتى من مدرسة قطور الثانوية المشتركة على المركز الثالث شعبة علمى رياضة بمجموع 405 درجات، كما حصل الطالب محمد عاطف عبد الموجود الشيمى من مدرسة السادات الثانوية بنين بالمحلة الكبرى على المركز الثالث مكرر عن الشعبة ذاتها بمجموع 405 درجات، فى حين حصد عمر السيد محمود عبد القادر داود الطالب بمدرسة قطور الثانوية المشتركة على المركز الثانى مكرر علمى علوم بمجموع 401 ، كما حصدت الطالبة أميرة خالد صلاح عمر من مدرسة تلبنت قيصر الثانوية المشتركة على المركز الثالث بمجموع 400 درجة لذات الشعبة.

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