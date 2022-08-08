تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.





وقال الخبراء إنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وأضافوا أنه من المتوقع أيضا شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مشيرين إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشاروا إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 34 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 32 21

سيوة 37 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 25

نخل 36 22

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 35 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 39 29

أبو رماد 39 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 27