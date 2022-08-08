بايدن يقدم الشكر للرئيس السيسى على جهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن، قدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود المصرية المبذولة لوقف التصعيد فى غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية.





وقال الرئيس الأمريكي: أتقدم بالشكر للرئيس السيسى وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا مركزيًا فى دبلوماسية وقف إطلاق النار فى غزة. ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.

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