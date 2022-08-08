العنانى يواصل اجتماعاته لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعاته المستمرة التى يعقدها لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير والموقف التنفيذى لما تبقى من أعمال به.





وعقد الوزير اجتماعا بمقر الوزارة بالزمالك، مع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والمستشار حازم اللمعى المستشار القانونى للوزير، والمستشار أدهم الجنزورى المستشار القانونى للمتحف المصرى الكبير، والأستاذ أحمد رحيمة معاون الوزير للموارد البشرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه مؤخراً من أعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وآخر تطورات الأعمال الإنشائية والهندسية ومستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين ونقل القطع الأثرية إلى المتحف، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذى لآخر الأعمال بمتحف مراكب خوفو والتعديلات الخاصة بسيناريو العرض بالقاعات الرئيسية والملك توت عنخ آمون.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع فى تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمتحف والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لها.