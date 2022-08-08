وعقد الوزير اجتماعا بمقر الوزارة بالزمالك، مع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والمستشار حازم اللمعى المستشار القانونى للوزير، والمستشار أدهم الجنزورى المستشار القانونى للمتحف المصرى الكبير، والأستاذ أحمد رحيمة معاون الوزير للموارد البشرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه مؤخراً من أعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وآخر تطورات الأعمال الإنشائية والهندسية ومستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين ونقل القطع الأثرية إلى المتحف، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذى لآخر الأعمال بمتحف مراكب خوفو والتعديلات الخاصة بسيناريو العرض بالقاعات الرئيسية والملك توت عنخ آمون.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع فى تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمتحف والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العنانى يواصل اجتماعاته لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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