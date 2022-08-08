القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة: استراتيجيتنا تحسين جودة الخريج

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محمد المليجى، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، حرص الجامعة على رعاية أبنائها الوافدين من كل الجنسيات الدارسين فى مختلف الكليات والتخصصات.





ولفت إلى أن الجامعة حصلت على الاعتماد المؤسسى كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين فى كل المجالات العلمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

جاء ذلك خلال بحث القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة مع الدكتور عبد الله الحراحشة الملحق الثقافى بسفارة المملكة الأردنية بالقاهرة سبل التعاون بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال الطلاب الأردنيين الدارسين بجامعة المنصورة، وبحث سبل زيادة الدارسين بالجامعة فى مراحل الماجستير والدكتوراه، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد العدل المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة، وسحر العراقى مدير إدارة الوافدين.

ومن جانبه، أشاد الملحق الثقافى لسفارة الأردن بجهود إدارة جامعة المنصورة فى رعاية الطلاب الأردنيين وتذليل العقبات، مؤكدا الحرص على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الأردنيين على العلاقات المميزة التى تربط الجامعة بالملحقية الثقافية الأردنية.

كما أشاد الملحق الثقافى لسفارة الأردن بالمستوى المتميز لجامعة المنصورة، مؤكدا أنها منارة علمية فى الشرق الأوسط بأكمله.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عطية أن الجامعة تعمل دائما على رعاية الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتسعى الجامعة لأن تكون وجهة للطلاب الأردنيين، نظرا لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقا للمعايير الدولية، وكذا تميز الجامعة وترتيبها فى التصنيفات الدولية.

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف طارق أن جامعة المنصورة تمتلك مستوى أكاديميا وبحثيا وتصنيفا عالميا مشرفا، الأمر الذى ينعكس على مستوى الطلاب والباحثين والخبرات والمهارات المختلفة التى تؤهلهم لسوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وأن هناك إقبالا من الدارسين الأردنيين للالتحاق بالمجلس العربى للاختصاصات الصحية (البورد العربى) نظرا لاعتماد كلية الطب بالجامعة كأحد مراكز التدريب المعتمدة للبورد العربى.

وعقب الزيارة، قام الملحق الثقافى لسفارة الأردن بزيارة تفقدية لكلية الطب والتعرف على مميزات برنامج المنصورة مانشستر الطبى، واستقبله خلال الزيارة الدكتور أشرف شومة عميد الكلية، وقام بزيارة لكلية الحقوق استقبله خلالها الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية.

كما قام الملحق الثقافى لسفارة الأردن بزيارة لكلية التربية استقبله خلالها الدكتور محمد العجمى عميد الكلية لحضور مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الطلاب الأردنيين الدارسين بالكلية.