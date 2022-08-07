تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى.. وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة بالجامعات الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 11:28 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى هذا العام قريبة من نسب العام الماضي.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه منذ الحصول على نتيجة الثانوية العامة صباح اليوم تم تحليل النتيجة وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وتابع وزير التعليم العالي أن الأدبي قل عن العام الماضي حيث سجل نسبة 64.51% ولكن معظم النتائح مشابهة للعام الماضي مع ارتفاع بسيط للشعبة العلمية وانخفاض الشعبة الأدبية.

وأكد عبد الغفار أنه يتم التواصل والتنسيق مع نقابات المهندسين والأطباء وغيرهم من النقابات مع تحليل النتائج وسوق العمل قبل تحديد نتائج التنسيق بمراحله.

وأوضح أن التنسيق الحكومي يسبق الجامعات الأهلية والخاصة في ظل وضع الجامعات الحكومية في المرتبة الأولى لاهتمام الطلاب ورغباتهم مشيرا إلى أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليست للتخصصات الإنسانية.

وأكد أنه سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام في مناطق تحتاج للتنمية وهي جامعات غير هادفة للربح والمصروفات لا تتعدى 40% من قيمة تكلفة البرامج الدراسية ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم طلاب الجامعات الأهلية وستكون المصروفات أقل من العام الماضي وأقل من الجامعات الخاصة.