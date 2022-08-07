تستغرق 52 شهرا .. تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وأوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 11:28 مساءً - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الفترة الماضية شهدت تطوير شبكات الكهرباء والربط الكهربائي مع البلدان المجاورة.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر لديها خطوط ربط كهربائي مع الإمارات وليبيا والسودان، وهناك مشروعات يجرى تنفيذها للربط ما بين السعودية، بقدرة 3 آلاف ميجاوات، مشيرا إلى أنه في أكتوبر الماضي جرى توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين خلال فترة تصل إلى 52 شهرا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه يجرى التنسيق للربط الكهربائي مع أوروبا وخاصة اليونان، لتبادل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والشمس.

وتابع أيمن حمزة، أنه بداية من العام المقبل سيصل إجمالي الطاقة المتجددة إلى أكثر من 10 آلاف ميجاوات، كما أن الدولة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وحول الأحمال الكهربائية أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأوضاع تحت السيطرة بالكامل، ويجرى معالجة أي انقطاعات تطرأ، موضحا أن أحمال الكهرباء تتزايد في شهر أغسطس بسبب الضغط على شبكة الكهرباء ولكن مستعدون بشكل جيد.