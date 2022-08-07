جامعة الأقصر تعلن موعد التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعى 2022-2023

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، موعد بدء التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعى 2022-2023م، موضحًا أنه يتم فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية لجميع الطلاب القدامى والجدد بدءً من يوم 13 أغسطس الحالى وحتى 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد "مرحلة ثالثة من التنسيق" إذا لزم الأمر لذلك.





جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، والذى استهل الجلسة بتقديم الشكر للدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة السابق على جهوده المتميزة التى بذلها خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، ولما قدمه من إنجازات لجامعة الأقصر، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد فى حياته العملية القادمة. وأوصى رئيس الجامعة -خلال الاجتماع- بفتح المعامل المخصصة للتنسيق الإلكترونى لمساعدة الطلاب فى التسجيل على نظام المدن الجامعية، كما كلَّف مدير عام المدن الجامعية ومنسق الجامعة للمدن الجامعية بعمل دليل استرشادى يوضح للطالب خطوات الالتحاق بالمدن الجامعية من التقدم حتى الموافقة على السكن ورفعه على موقع الجامعة. ويمكن للطلاب راغبى التقدم الالتحاق بالمدن الجامعية التابعة لجامعة الأقصر من خلال الدخول على الرابط: https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications، ويتم الضغط على "التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية"، ثم يتم تسجيل جميع بيانات الطالب بالنموذج مع التأكد من اختيار الحالة الدراسية للطالب "قدامى أو مستجدين"، وبعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات يتم الضغط على تسجيل طلب الالتحاق.

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