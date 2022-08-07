محافظ الغربية يشهد فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للنشء

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم الأحد بالمركز الثقافى بطنطا، فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للنشء والذى تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والدكتور أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





وفى كلمته أعرب محافظ الغربية عن شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة لتنظيم هذا المؤتمر موضحا بأنه ليس بالجديد عليها، خاصة فى ظل جمهورية الإنسان، الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. من جانبه، أكد يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال كلمته أن فكرة المؤتمر تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، لتدريب وتأهيل عدد من النشء على مستوى كل محافظة من خلال إكسابهم مجموعة من المهارات لصقل وبناء وتطوير الشخصية المصرية لإفادة أنفسهم ومجتمعهم على المدى البعيد، فالمؤتمر يهدف فى المقام الأول لرفع وعى وثقافة النشء وتعزيز قدراتهم تمهيدا لدورهم فى بناء مستقبل واعد ومشرق فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها رئيس الجمهورية وتستهدف أولا بناء الإنسان المصرى.

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