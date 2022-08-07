محافظ الدقهلية: تطوير المناطق غير المخططة إنجازا كبيرا للدولة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عاصمة المحافظة يعد إنجازا كبيرا للدولة فى ظل بناء الرئيس عبد الفتاح السيسى للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذى تشهده مصر فى كافة القطاعات.





ووجه المحافظ بسرعة البدء فى توصيل شبكات المياه والكهرباء والغاز والتليفونات إلى المشروع والانتهاء منها وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لتسليم المشروع. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن مشروع تطوير عاصمة المحافظة وهى تطوير مساكن الجلاء بحى غرب المنصورة وتطوير أرض حى شرق المنصورة. ووجه "مختار" بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة مياه جديدة تخدم مدينة المنصورة وضواحيها بما فيها تخصيص الأرض وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً للاحتياج الشديد إليها، وبسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لمشروع مساكن الجلاء والبدء الفورى فى ربط المشروع بشبكة المياه الرئيسية من خلال التنسيق بين الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحى. وطالب "مختار" بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحى بحى شرق المنصورة واستكمال إحلال وتجديد خطوط الطرد التى تربطها بمحطات المعالجة.

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