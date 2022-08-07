إجراء 83 ألفا و960 اختبارا إلكترونيا للطلاب بجامعة طنطا هذا العام

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، نجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة فى إجراء 83 ألفا و960 اختبارا إلكترونيا للطلاب خلال 393 جلسة امتحانية إلكترونية فى اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى للعام الأكاديمى 2021-2022.





وأشار ذكى، إلى أنه تم خلال العام الدراسى الحالى افتتاح 15 قاعة مجهزة على أعلى مستوى للاختبارات الإلكترونية تضم 1629 جهاز حاسب آلى، موضحا أنه تم تطوير نظم التقويم والقياس وميكنة الاختبارات بالجامعات لتحقيق العدالة والشفافية فى تقييم الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة - فى تصريح اليوم الأحد - أن دعم المنظومة الإلكترونية بكليات الجامعة وإتمام مشروع التحول الرقمى ومُواكبة التطور التكنولوجى الهائل ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعة يأتى على رأس الأولويات للتحول نحو جامعات الجيل الرابع الذكية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة تولى اهتماما بمنظومة الاختبارات الإلكترونية، وأجريت 73% من اختبارات كليات القطاع الطبى إلكترونياً هذا العام، لافتاً إلى أنه طبقاً للخطة، تستهدف الجامعة إجراء 100% من جميع الاختبارات إلكترونياً العام المقبل، مع التوسع فى جميع التخصصات الأخرى، لتقييم طلاب الجامعة بشكل مميكن.