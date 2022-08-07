وأشار ذكى، إلى أنه تم خلال العام الدراسى الحالى افتتاح 15 قاعة مجهزة على أعلى مستوى للاختبارات الإلكترونية تضم 1629 جهاز حاسب آلى، موضحا أنه تم تطوير نظم التقويم والقياس وميكنة الاختبارات بالجامعات لتحقيق العدالة والشفافية فى تقييم الطلاب.
وأضاف رئيس الجامعة - فى تصريح اليوم الأحد - أن دعم المنظومة الإلكترونية بكليات الجامعة وإتمام مشروع التحول الرقمى ومُواكبة التطور التكنولوجى الهائل ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعة يأتى على رأس الأولويات للتحول نحو جامعات الجيل الرابع الذكية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة تولى اهتماما بمنظومة الاختبارات الإلكترونية، وأجريت 73% من اختبارات كليات القطاع الطبى إلكترونياً هذا العام، لافتاً إلى أنه طبقاً للخطة، تستهدف الجامعة إجراء 100% من جميع الاختبارات إلكترونياً العام المقبل، مع التوسع فى جميع التخصصات الأخرى، لتقييم طلاب الجامعة بشكل مميكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء 83 ألفا و960 اختبارا إلكترونيا للطلاب بجامعة طنطا هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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