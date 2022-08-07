بلال حبش: بنى سويف تسعى لتصبح نموذجا مميزا فى مواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، سعى المحافظة لتصبح نموذجا مميزا فى مجال دعم رؤية مصر 2030 فى مواجهة التغيرات المناخية وتقديم أفكار وأطروحات نوعية ومحفزة فى هذا المحور، لا سيما أن المحافظة بادرت بوضع قضية المناخ فى مقدمة أولوياتها وخطة عملها خلال المرحلة الحالية.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، لبحث بعض مقترحات مؤسسات المجتمع المدنى بشأن البرنامج المقترح تنفيذه خلال مؤتمر التغيرات المناخية بالمحافظة والتى تتمثل فى دراسة إقامة معرض خاص بأفكار الشباب من الجامعات والمزارعين والمرتبطة بالحد من التغيرات المناخية، واستعراض ما تم إنجازه من ورش عمل وندوات تثقيفية ومبادرات بنطاق المحافظة فى هذا المجال. وناقش الاجتماع إجراءات تنفيذ المؤتمر المزمع عقده فى مجال مواجهة المتغيرات المناخية وما يتضمنه من أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية وورش عمل، للتوعية بقضية المناخ ومواجهة تداعيات التغير فى المناخ.

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