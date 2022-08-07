«مثل الكرم والكرامين» فى عظة الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص أندراوس متى كاهن السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب، جناكليس، بالإسكندرية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأب القمص أندراوس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر مسرى، موضوع إنجيله وهو مثل الكرم والكرامين الذى عَلَّمَ به السيد المسيح له المجد. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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