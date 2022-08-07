لأول مرة.. جامعات أهلية جديدة متاحة أمام طلاب الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفو جراف التالى الجامعات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة: وتبدأ الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية فى أكتوبر القادم، وتشمل هذه الجامعات : (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، وتبدأ الدراسة ببعض البرامج فى هذه الجامعات فى العام الدراسى الجديد 2022/2023، وبلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز الجامعات الأهلية الجديدة 39 مليار جنيه.

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