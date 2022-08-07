عاجل.. أول تعليق من «التعليم» على نتائج لجان العائلات بالصعيد

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، أكدت الوزارة أنها تتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، مشيرة إلى تشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى هذه الادعاءات وغيرها، وفى سير نظام الامتحانات فى هذه اللجان، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة فى حال ثبوت مخالفات للقانون من أى عنصر فى المنظومة التعليمية أو من مروجى معلومات مغرضة.

وأضاف البيان، أنه يتم تداول منشوات كثيرة تدعى أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس، مؤكدا أن هذا كذب ولا أساس له من الصحة، وتحققت الوزارة من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة فى مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية.

وأهابت وزارة التربية والتعليم، بالجميع الرجوع إلى موقعها فقط للحصول على النتيجة الرسمية للثانوية العامة 2022.

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، أمس السبت، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أسماء طلاب ينتمون لعائلات كبيرة فى الصعيد، ونتائجهم بالثانوية العامة ذات النسب المرتفعة، مشيرين إلى أن هؤلاء الطلاب مقيدون فيما يسمى بلجان أولاد الأكابر، وهو الأمر الذى تحقق فيه وزارة التربية والتعليم.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن أنه جرى حجب نتائج مدارس بأكملها، بسبب التحقيقات فى وقائع غش جماعى.