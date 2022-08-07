عاجل- مصر تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه فى ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء يوم 7-8-2022 "بتوقيت فلسطين".

وتبذل مصر جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.