محافظ الوادى الجديد: بحث اجراءات فصل التأمين الصحى عن منطقة أسيوط

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد بوفد فرع التأمين الصحى بمحافظة أسيوط لبحث إجراءات فصل التأمين الصحى بالوادى الجديد عن منطقة أسيوط، ودراسة توفير مبنى مستقل للتأمين الصحى.
وأكد المحافظ أن الهدف من استقلال التأمين الصحى فى الوادى الجديد التيسير على المواطنين المنتفعين من خدمات التأمين الصحى وتلبية احتياجاتهم.
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