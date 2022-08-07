محافظ الوادى الجديد: بحث اجراءات فصل التأمين الصحى عن منطقة أسيوط

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة توفير مبنى ملائم يستوعب جميع الخدمات الطبية المطلوبة لقطاع التأمين الصحى بالمحافظة وتوفير أخصائيين واستشاريين فى جميع التخصصات وتوفير الأدوية النادرة فى الصيدلية التجارية بأسعار مدعمة تخفيفًا عن المرضى.





جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد بوفد فرع التأمين الصحى بمحافظة أسيوط لبحث إجراءات فصل التأمين الصحى بالوادى الجديد عن منطقة أسيوط، ودراسة توفير مبنى مستقل للتأمين الصحى.

وأكد المحافظ أن الهدف من استقلال التأمين الصحى فى الوادى الجديد التيسير على المواطنين المنتفعين من خدمات التأمين الصحى وتلبية احتياجاتهم.