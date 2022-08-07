عودة الرحلات الإيطالية والتشيكية إلى مطار مطروح (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأكدت المصادر، أن المطار استقبل أولى الرحلات لشركة سمارت وينجز من العاصمة التشيكية براجا ومن المقرر تشغيلها مرة أسبوعيا .
وأفادت المصادر، أنه تم استقبال الرحلات بالجسر المائى كتقليد دولى متبع تعبيرا عن السعادة بالوصول، واستقبلت إدارة المطار الركاب وتيسير إجراءات وصولهم.
جاء ذلك بالتزامن مع الموسم الصيفى بمطروح مع تزايد طلبات شركات الطيران العالمية بالوفود إلى المدينة الساحرة.
مطار مرسى هو مطار دولى يخدم مدينة مرسى مطروح، يضم المطار أيضا قاعدة عسكرية ويبعد عن المدينة حوالى 2 كم فى الاتجاه الجنوبى الغربى، وهو من ضمن المطارات التى سلمها الجيش البريطانى لمصلحة الطيران فى عام 1954.
يذكر أن مصر للطيران، كانت تسير رحلات منتظمة إليه منذ بداية الخمسينيات خلال مواسم الصيف.
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