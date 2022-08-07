أخبار مصرية

عودة الرحلات الإيطالية والتشيكية إلى مطار مطروح (صور)

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حنان عز الدين 2022-08-07 22:16 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأكدت المصادر، أن المطار استقبل أولى الرحلات لشركة سمارت وينجز من العاصمة التشيكية براجا ومن المقرر تشغيلها مرة أسبوعيا .

وأفادت المصادر، أنه تم استقبال الرحلات بالجسر المائى كتقليد دولى متبع تعبيرا عن السعادة بالوصول، واستقبلت إدارة المطار الركاب وتيسير إجراءات وصولهم.

جاء ذلك بالتزامن مع الموسم الصيفى بمطروح مع تزايد طلبات شركات الطيران العالمية بالوفود إلى المدينة الساحرة.

مطار مرسى هو مطار دولى يخدم مدينة مرسى مطروح، يضم المطار أيضا قاعدة عسكرية ويبعد عن المدينة حوالى 2 كم فى الاتجاه الجنوبى الغربى، وهو من ضمن المطارات التى سلمها الجيش البريطانى لمصلحة الطيران فى عام 1954.

مطار مطروح
مطار مطروح
مطار مطروح

يذكر أن مصر للطيران، كانت تسير رحلات منتظمة إليه منذ بداية الخمسينيات خلال مواسم الصيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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