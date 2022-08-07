تعليم شمال سيناء: نسب النجاح بالثانوية العامة بلغ 84.7%

جدة - نرمين السيد - أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن بلوغ نسبة النجاح فى امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بلغ 84.7%، مشيرًا إلى أنه تقدم للامتحانات 3 آلاف و176 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 3 آلاف و168، فيما بلغت عدد الناجين ألفين و683 طالبًا وطالبة.





وأضاف أن 389 طالبًا سيؤدون امتحانات الدور الثانى، بينما رسب 96 طالبًا، لافتًا إلى أن نتيجة الطلاب المكفوفين بلغت 100% وكان إجمالى المتقدمين 4 طلاب. وأوضح رضوان أن أوائل الثانوية العامة بالمحافظة من بينهم 10 طلاب بالشعبة الأدبية، و11 طالبا بالشعبة العلمية علوم ، و11 طالبا آخرين بالشعبة العلمية رياضيات.

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