عاجل.. مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن بالغ الإدانة لقيام عدد من المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما يعد انتهاكا لقدسيته واستفزازا لمشاعر المسلمين، وخرقا للوضع القائم الذى يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا.





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