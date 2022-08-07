غنيم يهنئ الطالب حازم سادس الجمهورية والأول على بنى سويف فى مدارس STEM

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الطالب حازم محمد عبد الحليم؛ لحصوله على المركز السادس على مستوى الجمهورية بمدارس المتفوقين " Stem "، والأول على مدرسة بنى سويف للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "بنين".





وأعرب المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظه اليوم الأحد، عن سعادته بتواجد أحد أبناء بنى سويف فى مقدمة الأوائل ولوحة شرف أوائل الثانوية العامة من مدارس المتفوقين " STEM "، مؤكدًا على أهمية بذل المزيد من الجهد خلال مسيرته القادمة، موجها الشكر لأسرة الطالب التى تعهدته بالرعاية والاهتمام وتوجت بحصوله على مركز متقدم فى ترتيب الأوائل بمدارس المتفوقين، والتى تعتبر من المدارس النوعية وتمثل إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة.

من جانبه، قال الطالب حازم محمد عبد الحليم، الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة فى الثانوية العامة لمدارس "STEM" المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، إنه سيلتحق بكلية الطب لمساعدة مرضى المخ والأعصاب.

وتابع أن لأسرته دورًا كبيرًا فى هذا التفوق الدراسى بما هيأته له الأسرة من جو مثالى أثناء الدراسة وفى فترة الامتحانات من خلال الإرشاد النفسى وعدم الضغط موجها نصيحة لكل أسرة بمساندة الأبناء فى فترة الامتحانات من خلال الكلمات المشجعة وليست المحبطة .