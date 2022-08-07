جامعة جنوب الوادى الأهلية تتلقى طلبات التقديم لبرنامج الطب إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، عن التقديم لبرنامج الطب والجراحة لجامعة جنوب الوادى الأهلية سيتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى بعد انتهاء التقديم للمرحلة الأولى للتنسيق الحكومى.





وأشار رئيس الجامعة - فى تصريح اليوم الأحد، إلى أن المصروفات الجامعية لهذا البرنامج لن تتجاوز المائة ألف جنيه وهذا يأتى من حرص الجامعة على خدمة طلاب جنوب الصعيد وتخفيفا على أولياء الأمور واستكمالا لدور جامعة جنوب الوادى الريادى فى المجتمع المحيط بها.

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