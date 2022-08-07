الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 في مصر برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة المصرية

الاستعلام عن المخالفات المرورية ، يحاول العديد من المواطنين المصريين في الوقت الحالي إلى التعرف على ما كان هناك مخالفات مرورية والتي ارتكبوها خلال الأشهر الماضية، وسنعرض لكم من خلال موقع ثقفني على تفاصيل وكيفية التعرف على مخالفات المرور ٢٠٢٢ وذلك من خلال أرقام اللوح والتي من الممكن معرفة ذلك من اي مكان دون التقيد بالذهاب إلى وحدات المرور والوقوف والانتظار، حيث تسعى الدولة المصرية إلى جعل معظم الخدمات إلكترونيا في الوقت الحالي، لتجنب الزحام حتى لا تنتشر الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

ويستطيع كل مواطن الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢ وذلك من خلال رقم اللوحة ومن خلال الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، والتي من الممكن الوصول إليها من خلال الضغط على ذلك الرابط، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرة التالية خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ٢٠٢٢ برقم اللوحة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق اتباع الخطوات التالية اولا يجب أن تكون الخطوة الأولى وهي أن يتم الدخول إلى موقع النيابة العامة والتي تخصصت لخدمات المرور والتي يمكن لأي شخص مستعلم الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، في الخطوة الثانية يظهر أمامك العديد من الخدمات المرورية وهي التي يقدمها ذلك الموقع للعديد من الزوار والتي يأتي من أبرزها كيفية الاستعلام عن المخالفات ويتم دفع الغرامات والمخالفات ويتم التصالح الفوري وتقديم التظلمات بالإضافة إلى خدمة متابعة الطلبات، في الخطوة الثالثة يتم الضغط على خانة الاستعلامات وتظهر صحفة جديدة ويتم اختيار من بين مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة ويتم اختيار أيقونة مخالفات رخص المركبات والضغط عليها، في الخطوة الرابعة وتظهر صفحة جديدة ويتم اختيار ما بين هل اللوحة أرقام وحروف وكتابة كل بيانات الرخص المطلوبة، وفي النهاية يجب الضغط على أيقونة باسم إجمالي المخالفات وعلى الفور سيتم ظهور قيمة المخالفات المرورية والتي تم توقيعها على الرخصة، وفي حالة شكوى التظلمات يتم الدخول على موقع النيابة العامة أيضا.