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زياد طارق وأحمد سيد غريب فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 08:29 مساءً - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراته ضد الاتحاد السكندري المقرر لها بعد قليل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى.

 

ويتكون تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي فى حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي فى الدفاع، وأليود يانج ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الوسط ومحمد فخرى وزياد طارق وأحمد سيد غريب فى الهجوم.

 

ويتواجد على دكة البدلاء، مصطفى شوبير - حسام حسن - صلاح محسن - بيرسى تاو - ميكسونى - محمد هانى - محمد خليفه - محمد حمدى - ميدو نبيل.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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