الكهرباء: إجمالي الطاقة المتجددة سيتخطى 10 آلاف ميجاوات بداية العام المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 08:28 مساءً - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر لديها خطوط ربط كهربائى مع الإمارات وليبيا والسودان، وهناك مشروعات يجرى تنفيذها للربط مع السعودية، بقدرة 3 آلاف ميجاوات، مشيرا إلى أنه فى أكتوبر الماضى جرى توقيع اتفاقية الربط الكهربائى بين البلدين خلال فترة تصل إلى 52 شهرا.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شبكات الكهرباء والربط الكهربائى مع البلدان المجاورة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه يجرى التنسيق للربط الكهربائى مع أوروبا وخاصة اليونان، لتبادل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والشمس.

وتابع أيمن حمزة، أنه بداية من العام المقبل سيصل إجمالى الطاقة المتجددة إلى أكثر من 10 آلاف ميجاوات، كما أن الدولة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة النظيفة.

وحول الأحمال الكهربائية أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأوضاع تحت السيطرة بالكامل، ويجرى معالجة أى انقطاعات تطرأ، موضحا أن أحمال الكهرباء تتزايد فى شهر أغسطس بسبب الضغط على شبكة الكهرباء ولكن مستعدون بشكل جيد.