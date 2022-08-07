تعيين سامح عبدالله رئيسا لتحرير سبوت.. ودمج لغة العصر فى الأهرام الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة الوطنية للصحافة، فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، تكليف سامح عبدالله عضو الهيئة برئاسة تحرير الموقع الصحفى الإلكترونى"سبوت" spot.eg، والذى أطلقته الهيئة بشكل تجريبى مؤخرا.





كما قررت الهيئة تعيين محمد عبدالله رئيسا لتحرير مجلة الشباب، خلفا لـ خالد فؤاد حبيب الذى بلغ السن القانونية للإحالة للمعاش. والتجديد لـ على حسن رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمدة ستة أشهر. وقررت الهيئة فى اجتماعها دمج مجلة لغة العصر فى مجلة الأهرام الاقتصادى، وتطوير وتحديث الموقع الإلكترونى، مع احتفاظ العاملين بالإصدارين بجميع وظائفهم وحقوقهم من أجور ومزايا مالية.

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