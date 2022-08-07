وأشاد المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - بالفكرة النبيلة والمهمة التى قدمتها الموظفة من أجل إقامة شاطئ يخدم أبناء المحافظة من ذوى الهمم من المكفوفين وضعاف البصر، موضحًا أنه أعطى تعليماته فورًا بالبدء فى تنفيذ تلك الفكرة الفريدة من نوعها، وبالفعل تم إنشاء شاطئ ذوى الهمم وتطويره هذا العام ليسمح لذوى الإعاقات الحركية بالنزول إلى البحر بالكراسى المتحركة، وهذا العام تم إضافة مساحة شاطئية جديدة للمكفوفين وضعاف البصر والتى لاقت استحسانا وإشادات واسعة على المستوى المحلى والعالمى، وتحدثت عنه معظم وسائل الإعلام العالمية.
وأكد أن الإسكندرية مليئة بالنماذج الجيدة والمشرقة ودورنا كمسئولين رعاية وتكريم وتحفيز هؤلاء المتميزين فى كافة المجالات وتقديم كامل الدعم والتشجيع لهم، وذلك فى إطار رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
من جانبه؛ أشاد جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالجهد الذى قدمته صاحبة فكرة الشاطئ، ونوه بأنها قامت أيضا من قبل بابتكار عوامة مزودة بحزام أمان تسمح لبعض الفئات من ذوى القدرات الخاصة بالنزول والتمتع بمياه البحر، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع أصحاب الأفكار التى تدعم وتساعد أبنائنا من ذوى الهمم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يؤكد دعم وتحفيز المتميزين فى كافة المجالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.