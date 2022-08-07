محافظ الإسكندرية يؤكد دعم وتحفيز المتميزين فى كافة المجالات

جدة - نرمين السيد - كرم محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الموظفة جهاد محمد نجيب بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، صاحبة فكرة إنشاء شاطئ المكفوفين الذى تم إقامته فى شاطئ المندرة المجانى بالجزء المخصص لذوى الهمم، بحضور جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.





وأشاد المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - بالفكرة النبيلة والمهمة التى قدمتها الموظفة من أجل إقامة شاطئ يخدم أبناء المحافظة من ذوى الهمم من المكفوفين وضعاف البصر، موضحًا أنه أعطى تعليماته فورًا بالبدء فى تنفيذ تلك الفكرة الفريدة من نوعها، وبالفعل تم إنشاء شاطئ ذوى الهمم وتطويره هذا العام ليسمح لذوى الإعاقات الحركية بالنزول إلى البحر بالكراسى المتحركة، وهذا العام تم إضافة مساحة شاطئية جديدة للمكفوفين وضعاف البصر والتى لاقت استحسانا وإشادات واسعة على المستوى المحلى والعالمى، وتحدثت عنه معظم وسائل الإعلام العالمية.

وأكد أن الإسكندرية مليئة بالنماذج الجيدة والمشرقة ودورنا كمسئولين رعاية وتكريم وتحفيز هؤلاء المتميزين فى كافة المجالات وتقديم كامل الدعم والتشجيع لهم، وذلك فى إطار رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه؛ أشاد جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالجهد الذى قدمته صاحبة فكرة الشاطئ، ونوه بأنها قامت أيضا من قبل بابتكار عوامة مزودة بحزام أمان تسمح لبعض الفئات من ذوى القدرات الخاصة بالنزول والتمتع بمياه البحر، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع أصحاب الأفكار التى تدعم وتساعد أبنائنا من ذوى الهمم.