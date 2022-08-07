نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الثانوية العامة 2022 عن المرحلة الأولي للشعبتين العلمي والأدبية في المقال التالي
تنسيق الثانوية العامة 2022 هو أمر هام وينتظر معرفته العديد من طلبة وطالبات مرجلة الثانوية العامة وكذلك أولياء الأمور وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في جهورية مصر العربية بالإعلان يوم أمس السبت الموافق 6 من أغسطس 2022 ميلادية عن نتائج الطلاب، وقد قامت وزارة التربية التعليم العالي اليوم الأحد منذ ساعات قليلة من تهنئة جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول لهذا العام، كما قامت الوزارة بالإعلان عن تنسيق المرحلة الأولي للطلابة والطالبات.
تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولي
من خلال المقال يمكنك التعرف علي، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم خلال بيان خاص بها أن الوزارة تعمل علي قدم الوثاق وتبذل جهدها لتطوير العملية التعليمية لمواكبة التغيرات الكبيرة التي تحدث في جميع دول العالم وتحقيق أهداف خطة الدولة من اجل التنمية المستدامة 2030، كما تم الإشارة الي انه تم بناء العديد من الجامعات الجديدة لاستقبال عدد جديد من الطلبة والطالبات وأن تلك الجامعات ضمن خدمة التنسيق هذا العام. أما عن التنسيق عن المرحلة الأولي وفق الحد الأدنى للمجموع فقد جاء التنسيق كالتالي:
- تنسيق الشعبة العلمية قد جاء التنسيق لدرجة 365 درجة فأكثر ونسبتها 89.02% .
- الشعبة الهندسية قد جاء التنسيق بدرجات 264.5 فأكثر وبنسبتها 64.51%.
- الشعبة الأدبية قد جاء التنسيق بمجموع 264.5 فأكثر ونسبتها 64.51%.
تنسيق الثانوية العامة 2022 وموعد التقديم
وقد قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل، حيث تقرر أن يكون فتح باب التسجيل يوم الخميس القادم الموافق 10 من أغسطس 20202 وينتهي التقديم يوم الإثنين الموافق 15 من نفس الشهر ولمدة خمسة أيام فقط وعلي طلاب المرحلة الأولي التسجيل في الفترة المحددة، وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سوف يتم فتح الموقع مرة أخري بعد الإعلان عن المرحلة الثانية أمام الطلاب.
رابط التقديم في تنسيق المرحلة الأولى
أشارت الوزارة انه بإمكان الطلاب الدخول الي موقع التنسيق الالكتروني واتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.
- كتابة رقم الجلوس الخاص بك.
- إدخال الرغبات بالترتيب الذي ترغب به ،ويجب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.
- يقوم الطالب بتحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
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