طارق الباز: ملتزمون بمحددات الدستور بمجانية التعليم وإلزامية الدولة بتوفيره

جدة - نرمين السيد - لخص طارق الباز، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهة نظر الوزارة فى مشاركة القطاع الخاص فى التعليم قبل الجامعى، من خلال المحددات التى وضعها الدستور والقانون والتى تنص على مجانية التعليم وإلزامية الدولة بتوفيره لجميع الفئات، وما تضمنه الدستور من أن يعادل الإنفاق السنوى على التعليم نسبة من الناتج المحلى الإجمالى.





جاء ذلك خلال جلسة مناقشة دور الدولة فى قطاع التعليم، ضمن جلسات الحوار المجتمعى التى تناقش وثيقة سياسات ملكية الدولة "حوار الخبراء".

وقدم "الباز" ممثلا عن وزارة التعليم، مقترحا بضرورة أن يتم مراعاة أن حجم المصروفات التى يطلبها القطاع الخاص من يتناسب مع دخول الأسر فى النطاق الجغرافى الذى سيقدم فيه الخدمة التعليمية، لأن ذلك الأمر قد يكون معوقا على أرض الواقع يعرقل خطط توسيع مشاركة القطاع الخاص فى التعليم قبل الجامعى.

وأوضح "الباز" خلال مداخلته فى الجلسة التى حضرها أعضاء لجنة التعليم من مجلسى النواب والشيوخ، أن ما تحصل عليه المدارس التابعة للوزارة ليست مصروفات مدرسية مثل المدارس الخاصة، ولكنه مقابل أنشطة يتم استخدامه للإنفاق على عمليات الصيانة والترميم لمقار المدارس، وأن وزارة التربية والتعليم من خلال استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعى، ستبقى على استثماراتها فى القطاع كما هى وتطمح إلى زيادتها فى المستقبل، بما لا يتعارض مع اتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص.

وأشار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة التربية والتعليم، أن مشاركة القطاع الخاص فى التعليم الفنى بشكل عام، يتم من خلال دراسات جدوى يقوم بها ليكون متأكد من أنه قادر على تحقيق عوائد مرضية، إلى جانب ما يقدمه للمجتمع المحلى من خلال المشاركة المجتمعية.